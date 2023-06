Sul-coreanos ficam mais jovens com mudança de contagem

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 28 JUN (ANSA) – A partir desta quarta-feira (28), os habitantes da Coreia do Sul estão um ou até dois anos mais jovens, após o país ter substituído seu tradicional sistema de contagem da idade para se adequar ao padrão internacional.

Com o impopular modelo anterior, os sul-coreanos consideravam os meses na barriga da mãe como primeiro ano de vida e acrescentavam um ano a cada Réveillon.

Dessa forma, um bebê nascido em 31 de dezembro, por exemplo, já tinha dois anos em 1º de janeiro, apenas seu segundo dia de vida.

A partir de agora, a idade será calculada apenas como no restante do mundo, com o primeiro aniversário um ano após o parto. Uma pesquisa realizada em 2022 mostrou que mais de 70% dos cidadãos aprovavam a mudança.

China, Coreia do Norte e Japão também adotavam o mesmo sistema, mas se alinharam ao restante do mundo há muitas décadas.

A alteração, no entanto, terá efeitos práticos limitados, uma vez que passaportes e outros documentos já usavam como base a data de nascimento, que também era o padrão para definir a maioridade penal e benefícios previdenciários.

Contudo, muitos sul-coreanos continuaram usando o sistema tradicional no dia a dia, o que muitas vezes provocava confusões devido a divergências no cálculo da idade. (ANSA).

