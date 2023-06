Sul-coreanos ficam até 2 anos "mais jovens" com nova lei

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 28/06/2023 - 12:31 Compartilhe

Método de cálculo vigente determinava que bebês já nasciam com um ano de idade e faziam dois na virada do ano seguinte. Cálculo foi oficialmente abandonado nesta quarta-feira, com adoção do modelo internacional de idadeOs sul-coreanos ficaram um ou dois anos "mais jovens" nesta quarta-feira (28/06) com a entrada em vigor de novas leis que exigem o uso apenas do método internacional de contagem de idade, substituindo um método que era aplicado no país.

A Coreia do Sul se torna assim o último país do leste asiático a abandonar oficialmente um método de cálculo já ultrapassado em países como China, Japão e Coreia do Norte.

Sob esse sistema, os bebês já nasciam com um ano de idade — com os meses passados no útero da mãe entendidos como o primeiro ano de vida — e ficavam um ano mais velhos a cada virada do ano.

O sistema causava várias distorções. Por exemplo, um bebê nascido em 31 de dezembro seria considerado como tendo dois anos de idade já no dia seguinte de acordo com esse método.

No entanto, no final de 2022 o país aprovou a mudança no cálculo de idade para se adequar aos padrões internacionais, com um período de adaptação que se encerrou nesta quarta-feira.

A mudança oficial terá um impacto limitado na prática, pois em vários aspectos administrativos, como a idade no passaporte, a idade mínima para julgamentos penais ou a idade de aposentadoria, o país já utilizava o sistema internacional, mas vários doscumentos ainda usavam o método antigo.

O governo acredita que a alteração vai acabar com a confusão de muitos idosos, que acreditam poder receber a pensão de aposentadoria com base na idade coreana.

Uma justificação linguística

A ideia por trás do sistema coreano conhecido como "idade do ano" seria facilitar as hierarquias linguísticas da Coreia do Sul, garantindo que todos pertencentes a um mesmo ano escolar sejam considerados da mesma idade e, portanto, possam falar uns com os outros sem usar honoríficos.

"A idade realmente importa" na cultura sul-coreana, disse à AFP a antropóloga Mo Hyun-joo, pois afeta o status social relativo de uma pessoa e determina quais títulos e títulos honoríficos devem ser usados na comunicação entre as pessoas.

"É difícil se comunicar com as pessoas sem saber sua idade", disse ela.

As pessoas normalmente usam termos como "unni" e "oppa" – significando irmã mais velha e irmão mais velho, respectivamente – em vez de nomes nas conversas, explica.

Como calcular a idade, afinal?

Desde o início dos anos 1960, o país já vinha adotando a norma internacional de calcular a idade a partir de zero no dia do nascimento e adicionar um ano em cada aniversário para documentos médicos e legais. Mas muitos sul-coreanos continuaram a usar o método tradicional para todo o resto.

Durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, o ministro da Legislação Governamental de Seul, Lee Wan-kyu, esclareceu aos jornalistas reunidos como determinar quantos anos eles têm: "Subtraia o ano de seu nascimento do ano atual. Se seu aniversário já passou, essa é a sua idade, e se seu aniversário ainda não passou, subtraia um para obter sua idade", explicou.

Outro sistema também existe na Coreia do Sul para recrutamento militar, ingresso na escola e cálculo da idade legal para consumo de cigarro e bebidas alcoólicas: a idade de uma pessoa é calculada a partir de zero no nascimento e um ano é adicionado em 1º de janeiro. Esse método, por enquanto, deverá ser mantido, disseram as autoridades.

