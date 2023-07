Sul-coreanos acumulam frutos do mar antes da liberação de água radioativa

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/07/2023 - 5:49 Compartilhe

Em muitos supermercados da Coreia do Sul, um item desapareceu visivelmente das prateleiras: o sal. No mês passado, o país lutou contra a grave escassez de sal marinho, à medida que os compradores o compravam a granel, refletindo a crescente ansiedade do público antes da liberação planejada de água radioativa tratada de Fukushima, no Japão.

As autoridades japonesas e a agência de vigilância nuclear das Nações Unidas insistiram que o plano é seguro, atende aos padrões internacionais e corresponde ao que as usinas nucleares fazem em todo o mundo, incluindo as dos Estados Unidos. A água contaminada tratada será altamente diluída e liberada gradualmente no Oceano Pacífico ao longo de muitos anos.

A medida é necessária para finalmente desmantelar a usina nuclear de Fukushima, que derreteu em 2011 após o devastador terremoto e tsunami do Japão, dizem as autoridades. O governo disse que a liberação de águas residuais começará neste verão, embora não tenha especificado uma data.

Mas até agora essas garantias não conseguiram aliviar as preocupações em nações vizinhas como a Coreia do Sul, onde os pescadores dizem que seus meios de subsistência estão em risco e os residentes estocam alimentos por medo de contaminação, e a China, que proibiu a importação de alimentos de algumas regiões do Japão.

A escassez foi tão grande que o governo foi forçado a liberar sal marinho de suas reservas oficiais para estabilizar os preços do sal, que subiram mais de 40% desde abril, segundo a associação de fabricantes de sal do país. O governo também afirma que o mau tempo afetou a produção de sal e desempenhou um papel importante no aumento do preço.

“O público não precisa se preocupar com o suprimento de sal marinho, pois a quantidade de sal fornecida para junho e julho será de cerca de 120.000 toneladas, o que está acima da produção média anual”, disse o Ministério dos Oceanos e Pescas no mês passado . “Pedimos ao público que compre apenas a quantidade necessária ao comprar sal marinho.”

Preocupações com frutos do mar

Essas ansiedades estavam em exibição no maior mercado de peixes de Seul na semana passada, onde funcionários com detectores de radiação testaram produtos frescos em várias barracas em uma tentativa de acalmar os compradores preocupados, informou a Reuters.

A Coreia do Sul proibiu as importações de frutos do mar japoneses da área de Fukushima desde 2013 e disse recentemente que planeja manter o pedido em vigor.

Mas a proibição não tranquilizou os compradores coreanos que temem que as águas residuais tratadas possam impactar a vida marinha muito além das águas japonesas.

Uma pesquisa da Gallup Korea de junho mostra que 78% dos entrevistados disseram estar muito ou um pouco preocupados com a contaminação de frutos do mar. Quando questionados, alguns compradores em mercados de peixe disseram aos meios de comunicação coreanos que poderiam parar de comer frutos do mar assim que as águas residuais fossem liberadas.

Outros países também estão tomando medidas. Na sexta-feira, a China anunciou que estava proibindo alimentos importados de 10 províncias japonesas, incluindo Fukushima, e intensificando seus processos de inspeção e monitoramento de alimentos de outras partes do país.

Esta medida visa “impedir que alimentos japoneses contaminados com radioativos sejam exportados para a China”, escreveu a autoridade alfandegária em um comunicado online.

O alarme público é uma má notícia para os pescadores japoneses. Muitos tiveram que suspender as operações por anos após o colapso e mal conseguiram manter seus negócios funcionando.

Antes do desastre, a indústria de pesca costeira de Fukushima realizou capturas no valor de cerca de US$ 69 milhões em 2010. Em 2018, esse número havia diminuído para pouco mais de US$ 17 milhões. No ano passado, embora tivesse se recuperado um pouco para cerca de US$ 26 milhões, ainda era apenas uma fração do que era antes.

