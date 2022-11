Sul-coreano Son Heung-min anuncia que jogará Copa do Mundo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2022 - 12:56 Compartilhe

O atacante sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham, anunciou nesta quarta-feira em sua conta no Instagram que vai participar da Copa do Mundo de 2022, que começa dentro de duas semanas, apesar de ter sofrido uma fratura no rosto na semana passada, contra o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões.

“Jogar por seu país no Mundial é o sonho de muitos garotos, como foi o meu. Não perderei isso por nada no mundo. Estou muito ansioso para representar nosso belo país. Até logo”, escreveu o jogador em uma mensagem, na qual agradeceu aos torcedores pelo apoio recebido após sua lesão.

Son passou por cirurgia no final da semana passada para “consolidar uma fratura ao redor de seu olho esquerdo”, ocasionada por um choque com o zagueiro do Olmpique Chancel Mbemba, na vitória dos ‘Spurs’ por 2 a 1 na França.

Sua participação no Mundial parecia incerta, apesar do precedente do belga Kevin de Bruyne, que tinha sofrido a mesma lesão pouco antes da Eurocopa em 2021 e pôde disputá-la a partir do segundo jogo.

Capitão da seleção da Coreia do Sul, pela qual já fez 106 jogos e marcou 35 gols, Son é um verdadeiro ídolo em seu país, ao qual levou à vitória nos Jogos Asiáticos em 2018.

O sul-coreano, no entanto, não voltará a jogar com o Tottenham, que nesta quarta-feira enfrenta o Nottingham Forest na Copa da Liga Inglesa e no fim de semana encara o Leeds pelo Campeonato Inglês, antes de liberar seus jogadores.

A Coreia do Sul faz parte do Grupo H da Copa do Mundo e estreia no dia 24 de novembro contra o Uruguai, antes de medir forças com Gana e depois Portugal.

kca-hap/psr/dr/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias