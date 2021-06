Sul-coreana MFG compra 136 mil t de milho, dizem operadores

HAMBURGO (Reuters) – A companhia sul-coreana Major Feedmill Group (MFG) adquiriu cerca de 136 mil toneladas de milho a ser utilizado como ração animal em um acordo fechado nesta sexta-feira, disseram operadores do mercado europeu.

O milho é de origem opcional, mas espera-se que seja obtido na América do Sul.

O cereal foi adquirido em duas remessas de 68 mil toneladas cada, em uma combinação de preço definitivo e prêmios sobre os contratos futuros do milho negociados em Chicago.

O preço definitivo foi estimado em 295,21 dólares por tonelada (C&F), acrescido de uma sobretaxa de 1,50 dólar por tonelada para descarregamento adicional de ambas as remessas no porto. Já o elemento do prêmio nas duas cargas foi estimado em 198,50 centavos de dólar (C&F) sobre o contrato setembro na bolsa de Chicago, mais a sobretaxa de 1,50 dólar/tonelada para desembarque.

Acredita-se que a trading Cofco seja a vendedora do milho.

A primeira remessa deve chegar à Coreia do Sul por volta de 5 de outubro, enquanto o segundo carregamento deverá ser entregue ao redor de 10 de outubro.

(Reportagem de Michael Hogan)

