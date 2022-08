Sul-americanos na Nations League: saiba quando a mudança pode acontecer

admin3 24/08/2022 - 16:59 Compartilhe

Sonho antigo das seleções sul-americanas, a participação na Nations League da Uefa não será possível antes de 2026. Com a manutenção do formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo de daqui a quatro anos, que será na América do Norte, o calendário de jogos fica inviável para uma mudança.

– Perdemos uma oportunidade de fazer isso agora (mudança no formato das Eliminatórias). Vamos ter que esperar para depois da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá – declarou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em evento na CBF nesta quarta-feira.

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 terão o mesmo formato dos últimos anos. As dez seleções filiadas à Conmebol se enfrentarão em turno e returno, ocupando 18 datas do calendário internacional.

Além da vontade de jogar com mais frequência contra os europeus, Conmebol e Uefa terão também que definir como os sul-americanos serão ranqueados para disputarem a Nations League. Atualmente, a competição europeia conta com quatro divisões.

– Precisamos decidir se fazemos uma versão nossa (da Nations League) para definir quais são os classificados ou se usamos a Copa América de 2024 para isso. Precisamos discutir – frisou o presidente da Conmebol.

