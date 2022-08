Sul-americanos lançam candidatura para Copa do Mundo de 2030

Ansa 03/08/2022 - 8:05 Compartilhe

ROMA, 3 AGO (ANSA) – A Conmebol anunciou na última terça-feira (2) que Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030, edição que marcará os 100 anos da competição.

Diversas autoridades esportivas dos países sul-americanos estiveram presentes no evento que aconteceu em Montevidéu, no Uruguai. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, destacou que é o “sonho do continente” receber o prestigiado torneio da Fifa.

“Esse é o sonho de um continente. Serão organizadas outras Copas do Mundo, mas uma edição que marcará 100 anos acontece somente uma vez e ela precisará voltar para casa. Eu acredito que seja um bom motivo para a Fifa observar que a candidatura é única”, disse o paraguaio.

Paulo Millad, presidente da Federação Chilena de Futebol, destacou o “relacionamento muito bom” entre as sedes e que os países envolvidos “devem manter essa convicção”.

Para tentar superar os enormes investimentos dos outros concorrentes, a candidatura sul-americana apostará firme no centenário da Copa do Mundo, que ocorreu pela primeira vez em 1930, no Uruguai. A sede da edição de 2030 está prevista para ser anunciada somente em 2024.

A candidatura das quatro nações, que é um acontecimento inédito, vem sendo chamada de “Mundial Centenário. Além disso, o símbolo da união dos sul-americanos é marcado pelo desenho da torre do estádio Centenário, em Montevidéu.

Existem muitos interessados em receber a Copa do Mundo de 2030.

Portugal e Espanha deverão elaborar uma candidatura, assim como um grupo formado por Grécia, Bulgária, Romênia e Sérvia. A China e o Marrocos também cogitam sediar a competição. (ANSA).