Sul-Americana: Fluminense vai de Caio Paulista contra chilenos

Na próxima terça (18), a partir das 19h15 (horário de Brasília), na grama sintética do estádio Municipal Nicolás Chahuán, o Fluminense tem uma partida decisiva contra o Unión La Calera (Chile) pela Copa Sul-Americana.

No primeiro jogo, no Maracanã, as equipes empataram em 1 a 1. Como a competição adota o critério do gol fora de casa, o zero a zero classifica os chilenos. O técnico Odair Hellmann deve repetir a escalação que atuou contra o Flamengo nas semifinais da Taça Guanabara. A única mudança deve ser a entrada de Caio Paulista no lugar de Wellington Silva, que, por enquanto, não está inscrito para a Sul-Americana.

Assim, o Fluminense deve vir a campo com: Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Henrique e Nenê; Caio Paulista, Marcos Paulo e Evanílson.

Fora de campo a torcida do tricolor vive a expectativa do retorno de Fred às Laranjeiras. O clube carioca teria proposta de dois anos de contrato com o artilheiro, que ainda precisa se desligar totalmente do Cruzeiro.