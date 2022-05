Sul-Americana: Fluminense derrota Junior Barranquilla e se mantém vivo

O Fluminense derrotou o Junior Barranquilla (Colômbia) por 2 a 1, nesta quarta-feira (4) no estádio do Maracanã, e permaneceu vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida também marcou a estreia do técnico Fernando Diniz, que assumiu a equipe no lugar de Abel Braga.





⚽ Na estreia do técnico Fernando Diniz, o @FluminenseFC venceu o @JuniorClubSA por 2-1 no @maracana, chegou a 7️⃣ pontos e embolou o Grupo H! Ganso, com um golaço, e Luiz Henrique fizeram a festa tricolor na CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/qJywG7e1c3 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 5, 2022

Após a vitória o Tricolor das Laranjeiras assumiu a vice-liderança do Grupo H com os mesmos sete pontos da equipe colombiana, que lidera a chave.

O Triunfo do Fluminense começou a ser construída cedo, aos quatro minutos. Yago Felipe cobrou escanteio e o meio-campista Paulo Henrique Ganso acertou uma meia-bicicleta para vencer o goleiro Sebastián Viera. Mesmo com a vantagem o time das Laranjeiras continuou valorizando a posse de bola e pressionando a defesa adversária (uma mudança de postura adotada por Fernando Diniz).

Porém, o início do segundo tempo foi marcado pela baixa rotação da equipe brasileira, o que permitiu que o Junior Barranquilla empatasse aos nove minutos com Borja.

Com a igualdade no marcador Fernando Diniz começou a trocar as peças de sua equipe, optando por jogadores mais ofensivos, entre eles o veterano atacante Fred. E foi do camisa nove que saiu o passe para o gol decisivo de Luiz Henrique já aos 27 minutos.

Após a importante vitória na Sul-Americana o Fluminense se concentra no Brasileiro, onde enfrenta o Palmeiras fora de casa no domingo (8). O Tricolor volta a entrar em campo pela competição continental em 19 de maio, quando pega o Unión Santa Fe (Argentina).