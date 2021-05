Sul-Americana: Corinthians se despede com goleada em São Paulo

O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (26), goleando o River Plate (Paraguai) por 4 a 0 na Arena Neo Química, em São Paulo, pela última rodada do Grupo E. O Timão finalizou sua participação na competição na vice-liderança da chave com 10 pontos em seis jogos.

Sobrou em Itaquera! Na sexta e última rodada do Grupo E, o @Corinthians goleou o @KELITO_1911 por 4-0. As equipes não avançaram às oitavas de final e se despediram da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/soJU0m2UWK — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 27, 2021

Lembrando que, nessa temporada, a Sul-Americana prevê a classificação às oitavas de final apenas dos líderes de cada um dos oito grupos. No do time paulista, o Peñarol (Uruguai) fechou na frente com 13 pontos, após empatar em 0 a 0 com o Sport Huancayo (Peru).

Antes mesmo de abrir o placar, os donos da casa já dominavam amplamente as ações. Aos 20 minutos da etapa inicial, o meia Mateus Vital aproveitou uma sobra e obrigou o goleiro Serdán a fazer uma bela defesa. No lance seguinte, Jô perdeu grande chance pegando mal na bola na finalização.

Um minuto depois veio o primeiro gol da noite. O volante Ramiro mandou uma bomba de fora da área pegando um rebote do escanteio. Um golaço em São Paulo. Aos 28, foi a vez de o centroavante Jô balançar as redes. Araos achou Bruno Méndez na ponta direita. Ele cruzou na medida para o atacante encher o pé de primeira.

Aos 33, após duas boas chances do River Plate, Mateus Vital ampliou o placar. Em rápido contra-ataque, Araos tocou para Adson, que serviu Vital. O meia bateu cruzado para o fundo do gol.

No segundo tempo, aos 13 minutos, Ramiro apareceu para marcar o segundo dele. O ex-jogador do Grêmio, que está sendo negociado com o Al-Wasl (Dubai), aproveitou a saída em falso do goleiro Serdán, após lançamento em profundidade, para mandar a bola para o gol naquele que pode ter sido o seu último jogo pelo Corinthians e fechar o placar em 4 a 0. Agora a equipe coloca todas as atenções no Campeonato Brasileiro. A estreia será no domingo (30), contra o Atlético-GO, na capital paulista.

