Sul-americana: Bahia bate Nacional (PAR) e dá fôlego a Roger Machado

O técnico Roger Machado chegou hoje(26), no começo da tarde, no Estádio Luís Alfonso Giagni, na região metropolitana de Assunção (PAR), para buscar a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana contra o Nacional e tentar amenizar a pressão. Nem mesmo a boa vitória de 3×0 conquistada no jogo de ida deixou tranquilo o ambiente do clube. Principalmente por dois motivos: a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o River do Piauí, e a recente derrota por 2×0 para o rival Vitória, que quebrou uma escrita de mais de dois anos sem derrotas do Bahia no clássico. E foi assim que os brasileiros foram a campo. Mas, logo aos dois minutos, o meia Élber aproveitou um belo lançamento de Rossi e abriu o placar para o Bahia. Parece que era isso que a equipe precisava para atuar com segurança. E foi isso que aconteceu. Na frente do placar, praticamente só deu Bahia na etapa inicial. O artilheiro Gilberto completou o placar com dois gols, o primeiro de pênalti (aos 31 minutos) e o segundo dele (aos 44).

Etapa final

Com 6×0 no placar agregado, o Bahia soube administrar os últimos quarenta e cinco minutos, mesmo com o gol do Nacional (PAR), anotado por Villagra, em um pênalti mal marcado logo no começo do segundo tempo.

Fazendo história

Esse 3×1, no segundo jogo, foi a primeira vitória do Bahia no exterior em uma competição internacional, na sétima participação do clube nesses torneios.

Próxima fase

O adversário do Bahia na próxima fase será conhecido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol). E a próxima partida da equipe será pela Copa Nordeste, no dia 7 de março, contra o Confiança na Arena Fonte Nova.

Fortaleza

Amanhã(27), às 21h30, no Castelão, será a vez do Fortaleza correr atrás da vaga. Depois de perder para o Independiente por 1 x 0 fora de casa, a equipe do técnico Rogério Ceni precisa devolver o placar e vencer nos pênaltis, ou fazer mais de dois gols de vantagem para seguir adiante nos 90 minutos. O gol fora de casa segue sendo critério de classificação. Até hoje à noite, já foram vendidos mais de 45 mil ingressos para a partida.