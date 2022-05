Sul-Americana: Atlético-GO supera altitude e empata para avançar

O Atlético-GO fez história na noite desta terça-feira (25), pois, mesmo jogando no estádio Casa Blanca (Quito), arrancou empate de 1 a 1 com a LDU (Equador) e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com este resultado o Dragão garantiu a liderança do Grupo F com 13 pontos, ficando à frente justamente da equipe equatoriana, único time que tinha possibilidade de tirar a vaga dos brasileiros.

Apesar de ficar com a vitória final, a equipe comandada pelo técnico Jorginho viu a LDU abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com um chute muito forte de Hoyos. Mas no intervalo o treinador colocou em campo aquele que faria o gol da classificação, Gabriel Baralhas, aos 19 minutos do segundo tempo.

Após se garantir na Sul-Americana, o Atlético-GO joga pelo Brasileiro, onde pega o Internacional na próxima segunda (30).