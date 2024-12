Suínos/EUA: Smithfield anuncia nova joint venture e volta a reduzir plantel

Nova York, 23 – A Smithfield, maior processadora de carne suína dos Estados Unidos, continua reduzindo seu plantel de suínos no país. A companhia anunciou que está vendendo 28 mil animais para a empresa de suinocultura HD3 Farms como parte de uma nova parceria, na qual terá participação minoritária. A HD3 Farms cria suínos para a Smithfield há duas décadas. A nova joint venture terá capacidade de produzir 600 mil suínos anualmente para as operações de processamento da Smithfield.

No começo do mês, a empresa fez um acordo semelhante com a Murphy Farms, para a qual vendeu 150 mil matrizes. A Smithfield se prepara para listar suas ações novamente nos mercados dos EUA. O grupo chinês WH Group – que controla a empresa – afirmou que planeja manter uma participação majoritária na Smithfield enquanto lista as ações na Bolsa de Nova York (Nyse) ou na Nasdaq. Fonte: Dow Jones Newswires.