Suínos: estoque de animais vivos na China aumenta 29,5% no 1º trimestre

São Paulo, 19 – O estoque de suínos vivos na China alcançou 415,95 milhões de animais ao fim do primeiro trimestre deste ano, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país. O número representa aumento de 29,5% na comparação com um ano antes. A China vem recompondo seu plantel de suínos após surtos de peste suína africana nos últimos anos terem reduzido significativamente o número de animais. O ressurgimento da doença nos últimos meses, no entanto, pode atrapalhar esses esforços. O número de matrizes ao fim do primeiro trimestre era de 43,18 milhões, um aumento de 27,7% na comparação anual. Já a produção de carne suína cresceu 31,9% no primeiro trimestre, para 13,69 milhões de toneladas, disse o escritório.

Veja também