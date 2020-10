Suínos e aves/Embrapa: custo de produção tem forte alta em agosto ante julho

São Paulo, 09/10 – O custo de produção de suínos e frangos tiveram forte alta em agosto, conforme a Embrapa Suínos e Aves, que calcula o Índice de Custo de Produção desses setores. Assim, conforme o Centro de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, o ICP Suíno alcançou os 288,4 pontos em agosto, ou 6,6% mais em relação a julho. Já o ICP Frango fechou agosto em 282,48 pontos, 6,23% mais em relação ao mês anterior. Ambos os índices chegaram à sua pontuação mais alta desde o início da série histórica, em 2011.

Segundo a Embrapa, o que mais puxou a alta no caso do custo de produção de suínos foi a nutrição, com gastos, por parte do produtor, 5,93% maiores em agosto ante julho. Desta forma, nos últimos 12 meses, o custo de produção de suínos acumula alta de 24,71%. O custo por quilo de suíno vivo produzido em sistema de ciclo completo em Santa Catarina passou dos R$ 4,73 em julho para o valor recorde de R$ 5,04 em agosto.

Já o ICPFrango acumula agora 20,56% de alta em 2020 (e +25,96% nos últimos 12 meses). A nutrição das aves (5,18%) e os pintos de um dia (0,70%), foram os itens que mais subiram no período. Com isso, o custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná passou dos R$ 3,44 em julho para R$ 3,65 em agosto.

