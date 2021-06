Suínos: Cargill Nutrição Animal lança plataforma para auxiliar na produtividade

São Paulo, 25 – A Cargill Nutrição Animal lançou nesta semana a plataforma Livelle EXP, que pretende auxiliar suinocultores no manejo, em soluções e ferramentas que ampliem o retorno do investimento. O objetivo é que os suinocultores passem a produzir mais leitões desmamados fêmea/ano, mais quilos por leitões desmamados fêmea/ano e, consequentemente, maior retorno financeiro.

O Livelle Exp oferece ao produtor novos programas nutricionais para os leitões, equipe técnica capacitada e análise da produtividade e rentabilidade alinhada à realidade das granjas. “Além disso, estamos colocando à disposição dos clientes ferramentas inovadoras para otimização do arraçoamento por meio da análise da condição corporal do plantel e ferramentas de acompanhamento da ambiência e como ela tem impactado os resultados produtivos”, comenta o gerente de tecnologia para suínos da Cargill, Everton Daniel.

A plataforma é resultado de uma reformulação do Livelle, solução conhecida pelos suinocultores que, segundo a Cargill, levou resultados significativos para o setor nos últimos anos e quebrou o paradigma de olhar somente o custo de ração e nutrição. “A proposta é um portfólio de produtos que consiga extrair o máximo potencial produtivo, além de oferecer uma equipe técnica preparada para apoiar e treinar os funcionários da granja e dar suporte na gestão do negócio no dia a dia”, complementou o gerente.

