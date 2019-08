Suínos: argentina ArgenPork realiza seu primeiro embarque de carne para a China

São Paulo, 15 – A empresa argentina ArgenPork realizou esta semana seu primeiro embarque de carne suína para a China, informou em nota o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina. No total, foram 25 toneladas exportadas, fruto do acordo entre os governos dos países sul-americano e asiático. A projeção é que, no curto prazo, a ArgenPork venda à China entre 7 e 8 contêineres de carne suína por semana.

No primeiro semestre deste ano, as exportações de carne suína da Argentina aumentaram 52% em volume em relação a igual período de 2018, com 11.513 toneladas.