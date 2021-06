Suínos: Agricultura abre consulta pública sobre sanidade e abate

São Paulo, 30/06 – A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura abriu consulta pública sobre informações que constam do “Boletim Sanitário” e do formulário “Controle de recebimento de lote de suínos para abate”. Em nota, a pasta diz que o objetivo é padronizar os formulários e procedimentos apresentados ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) pelos abatedouros de suínos registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa). Cerca de 40,7 milhões de cabeças de suínos são abatidas por ano nos 87 frigoríficos registrados no SIF.

