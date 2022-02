Suíços votam sobre proibição da publicidade do tabaco e experimentos com animais

Os suíços votam, neste domingo (13), para decidir se proíbem quase toda publicidade de cigarro e sobre testes em animais.

Os resultados devem ser anunciados durante o dia.

De acordo com uma pesquisa do instituto gfs.bern, a iniciativa de vetar a publicidade do cigarro tem 63% de apoio. Para ser aprovada, a proposta deve ter maioria em todos os cantões.

Em nível nacional, apenas anúncios de rádio e televisão e mensagens dirigidas especificamente para menores são proibidos.

A maior empresa de cigarro do mundo, a Philip Morris International (PMI), que, assim como a British American Tobacco e a Japan Tobacco, tem sede na Suíça, financiou a campanha do “Não”, contra a proibição, e chama a medida de “extrema”.

Em relação à proposta de proibição de experimentos com animais e humanos, que tem o apoio de apenas cerca de 25% dos entrevistados, a previsão é que de será rejeitada.

A população já rejeitou três vezes uma iniciativa sobre o tema: em 1985, 1992 e 1993.

