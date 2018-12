Suíço é preso no Marrocos por envolvimento em assassinato de turistas

Um suíço instalado no Marrocos foi preso neste sábado, em Marrakech, por suposta ligação com suspeitos do assassinato de duas turistas escandinavas no sul do país, anunciou o Escritório Central de Investigações Judiciais (BCIJ).

O homem, “impregnado de ideologia extremista” e que também possui nacionalidade espanhola, é “suspeito de ter ensinado a algumas pessoas envolvidas no caso as ferramentas de comunicação das novas tecnologias, e a atirar”, assinala o comunicado do BCIJ.