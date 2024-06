Suíça vence Hungria (3-1) em sua estreia na Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/06/2024 - 13:09 Para compartilhar:

A Suíça estreou com o pé direito na Eurocopa da Alemanha-2024 ao vencer a Hungria por 3 a 1 em partida do Grupo A do torneio continental disputada neste sábado (15) em Colônia, resultado que a coloca na liderança da chave ao lado da anfitriã.

Depois de dominar a partida no primeiro tempo, a ‘Nati’ chegou ao intervalo com dois gols de vantagem, marcados por Kwadwo Duah (12′) e Michel Aebischer (45′), mas a Hungria diminuiu por meio de Barnavás Varga (66′) até que Breel Embolo garantiu a vitória nos acréscimos (90’+3).

Com esta atuação, a Suíça, que na última Eurocopa eliminou a França nas oitavas e perdeu nas quartas de final para a Espanha nos pênaltis, manda um aviso aos demais participantes, confirmando que é sempre competitiva nos grandes momentos.

Nem o ‘exílio’ nos Estados Unidos do grande destaque da Suíça da última década, Xherdan Shakiri, que ficou no banco, nem as condições físicas de Embolo, que jogou os últimos minutos depois de voltar recentemente de uma lesão, parecem ter tirado a competitividade da equipe comandada pelo técnico Murat Yakin.

O capitão Granit Xhaka, um dos destaques da grande temporada do Bayer Leverkusen, foi o líder da seleção suíça, que abriu o placar com o gol de Duah, jogador de origem ganense e que aos 27 anos fez sua estreia pela seleção principal, depois de ter atuado em todas as categorias inferiores.

O atacante do búlgaro Ludogorets, que disputava o segundo jogo pela ‘Nati’, aproveitou um passe de Aebischer, que mandou bola por entre os zagueiros, avançou em velocidade e superou o goleiro Peter Gulacsi no mano a mano para fazer 1 a 0 antes dos quinze minutos de jogo.

Aebischer, um dos jogadores que mais se destacaram na partida, aproveitou a passividade da defesa húngara para ampliar. Ele recebeu um passe e disparou de pé direito da entrada da área, pouco antes do intervalo (45′).

A Hungria tentou reagir na segunda etapa e conseguiu diminuir com o gol de Varga. Ele recebeu um bom passe do jogador do Liverpool Dominik Szoboslai, se antecipou a seu marcador e mergulhou para desviar de cabeça (66′).

Mas nos acréscimos os húngaros cometeram outro erro fatal na defesa e Embolo aproveitou para avançar e tocar por cobertura fechando o placar em 3 a 1 (90’+3).

Na próxima quarta-feira, dia 19, a Suíça vai enfrentar a Escócia em Colônia. Já a Hungria vai encarar no mesmo dia, em Stuttgart, a Alemanha (que estreou na sexta-feira com uma goleada de 5 a 1 sobre os escoceses).

