AFP 11/05/2024 - 20:07

A Suíça ganhou na madrugada deste domingo (12, noite de sábado no Brasil), com a canção “The Code” de Nemo, uma edição do concurso Eurovision marcada pela controvérsia, especialmente em torno da participação de Israel em meio à guerra em Gaza.

“Espero que esta competição possa continuar incentivando a paz e a dignidade de cada um”, disse o cantor Nemo, de 24 anos, após a final do concurso realizado na cidade sueca de Malmö.

