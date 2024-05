Suíça vence festival de música Eurovision

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/05/2024 - 19:48 Para compartilhar:

A Suíça ganhou na madrugada deste domingo (12, noite de sábado no Brasil), com a canção “The Code” de Nemo, uma edição do festival Eurovision marcada pela controvérsia, especialmente em torno da participação de Israel em meio à guerra em Gaza.

“Espero que esta competição possa continuar incentivando a paz e a dignidade de cada um”, disse o cantor Nemo, artista não-binário de 24 anos, após a final do concurso realizado na cidade sueca de Malmö.

Com seu casaco rosa e vermelho e vestido rosa acetinado, Nemo obteve um total de 591 pontos (365 do júri e 226 do público) e venceu o roqueiro croata Baby Lasagna, que ficou em segundo lugar com 547 pontos.

“‘The Code’ conta a jornada que começou quando percebi que não sou nem homem nem mulher”, havia contado anteriormente Nemo, que deu à Suíça sua terceira vitória no concurso.

A edição de 2024 do Eurovision foi ofuscada pela polêmica participação de Israel, apesar dos apelos à exclusão do país devido à guerra na Faixa de Gaza.

No sábado, durante a grande final, mais de 5.000 pessoas protestaram em Malmö contra a participação israelense. Dois dias antes, os protestos reuniram mais de 10.000 na cidade, onde vive a maior parte da comunidade sueca de origem palestina.

Dentro da Malmö Arena, a performance da cantora israelense Eden Golan foi recebida com uma mistura de vaias e aplausos. Apesar da controvérsia, a jovem – com sua música “Hurricane” – ficou em quinto lugar com 375 pontos.