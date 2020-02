Suíça terá referendo sobre criminalização da homofobia

SÃO PAULO, 07 FEV (ANSA) – A população da Suíça vai às urnas no próximo domingo (9) para decidir se referenda ou não um projeto aprovado pelo Parlamento que criminaliza a homofobia.

A consulta popular foi convocada a pedido de partidos populistas e ultraconservadores, que consideram a discriminação contra homossexuais uma questão de liberdade de expressão.

O projeto em questão foi aprovado em 2018 e estende para a homofobia a legislação contra preconceito étnico ou religioso.

As principais legendas do país apoiam a lei, com exceção do populista Partido Popular da Suíça (SVP-UDC), dono da maior bancada no Parlamento.

“É parte de um plano LGBT para, lentamente, nos levar ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à reprodução assistida [para gays]”, disse um congressista do SVP, Éric Bertinat, à agência AFP. Segundo as pesquisas, a criminalização da homofobia deve ser aprovada no referendo.

Também no dia 9, os suíços serão chamados a decidir sobre um projeto para ampliar o número de moradias sociais no país, estabelecendo uma cota de 10% para esse fim em novos empreendimentos e abolindo os subsídios do governo à renovação de imóveis de luxo. (ANSA)