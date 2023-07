Suíça promete doações ao Fundo Amazônia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 10:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 JUL (ANSA) – A Suíça se comprometeu a realizar doações para o Fundo Amazônia, instrumento reativado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva para a proteção da maior floresta tropical do planeta.

O anúncio foi feito pelo chefe do Departamento de Economia, Educação e Pesquisa do país alpino, Guy Parmelin, durante um fórum de investimentos entre os dois países em Brasília.

Parmelin garantiu que as doações começarão nas próximas semanas, mas ainda não antecipou os valores.

“Recebemos com entusiasmo as perspectivas de doação, por parte da Suíça, de recursos para o Fundo Amazônia”, escreveu no Twitter o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.

Criado em 2008, o Fundo Amazônia era financiado inicialmente por Alemanha e Noruega e foi paralisado durante o governo de Jair Bolsonaro. Após sua reativação, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido prometeram se juntar ao mecanismo.

