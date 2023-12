Suíça pede mais regulação bancária após colapso do Credit Suisse

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 15:34 Para compartilhar:

A Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA, na sigla em inglês) publicou nesta terça-feira o seu relatório sobre a crise do Credit Suisse. Seguindo o estudo, que avalia a trajetória do banco entre 2008 e 2023, a FINMA exige uma base jurídica mais forte, especificamente instrumentos como o Regime dos Quadros Superiores, o poder de impor multas e regras mais rigorosas em matéria de governança corporativa. Por outro lado, a FINMA também adaptará a sua abordagem de supervisão em determinadas áreas e intensificará a sua análise para saber se as medidas de estabilização estão prontas para serem implementadas.

Muito antes da crise, a FINMA tomou medidas abrangentes e invasivas no contexto das suas atividades de supervisão para corrigir as deficiências, especialmente na governança corporativa do banco e na sua gestão e cultura de risco, diz a publicação. A partir do verão de 2022, a FINMA também solicitou ao banco que tomasse várias medidas para se preparar para uma emergência.

Devido à implementação inadequada das suas áreas de foco estratégico, aos repetidos escândalos e aos erros de gestão, o Credit Suisse perdeu a confiança dos seus clientes, investidores e dos mercados, avalia a FINMA. O elevado nível de levantamentos de fundos de clientes resultante conduziu ao risco de insolvência imediata em meados de março de 2023, conclui.

A FINMA e outras autoridades iniciaram medidas decisivas para salvaguardar a solvência do Credit Suisse e para apoiar a sua aquisição pelo UBS. “As autoridades alcançaram assim o seu objetivo de proteger os credores do banco e garantir a estabilidade financeira”, afirma.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias