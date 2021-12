Suíça intensifica intervenção no câmbio com franco em ascensão

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) – Os depósitos à vista do banco central da Suíça subiram ao patamar mais alto em sete meses na semana passada, indicando que as autoridades estão dando os primeiros passos para agir contra a valorização do franco suíço em relação a importantes rivais, em particular o euro.

O valor total de depósitos à vista, que inclui outros depósitos à vista em francos suíços, aumentou para 722,718 bilhões de francos, ante 720,336 bilhões de francos na semana anterior, de acordo com dados do Banco Nacional da Suíça.

O aumento de 2,4 bilhões de francos na semana passada foi o maior desde 20 de maio, indicando uma mudança de tática por parte do banco central, que parecia ter sido deixada de lado, mesmo com o franco atingindo seu valor mais alto em relação ao euro desde julho de 2015 em 3 de dezembro.

O salto pode indicar intervenção do banco central nos mercados de câmbio para enfraquecer o franco, um elemento-chave de sua estratégia nos últimos seis anos.

O banco central suíço, que anunciará sua mais recente decisão de política monetária na quinta-feira, não respondeu a um pedido de comentário.

