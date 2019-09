Suíça goleia Gibraltar e encosta na Dinamarca em grupo das Eliminatórias da Euro

Atuando diante dos seus torcedores, a seleção da Suíça não teve nenhuma dificuldade para golear Gibraltar por 4 a 0, neste domingo, em Sion, em jogo válido pelo Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Com o resultado, os suíços chegaram aos oito pontos na terceira colocação da chave e encostaram na Dinamarca, que não passaram de um empate por 0 a 0 com a Geórgia, fora de casa, em outro duelo do dia, e hoje fecha a zona de classificação à próxima fase do qualificatório europeu, com nove pontos.

A liderança deste Grupo D é ocupada pela Irlanda, que não atuou neste domingo e contabiliza 11 pontos em cinco partidas disputadas até aqui. Já Gibraltar, com cinco derrotas consecutivas na competição, ainda não fez gols e levou 16, figurando assim na quinta e última posição. Com quatro pontos, os georgianos ocupam o penúltimo lugar.

Em Sion, apesar de exibir domínio total do jogo, a Suíça só foi abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela direita, Denis Zakaria se antecipou ao goleiro Dayle Coleing e, de cabeça, fez 1 a 0.

Sem imprimir grande pressão, os suíços chegaram ao segundo gol em lance semelhante ao primeiro. Admir Mehmedi aproveitou levantamento da esquerda e também chegou na bola antes de Coleing para fazer 2 a 0, aos 43 minutos. E os donos da casa ampliaram ainda na etapa inicial, aos 45, com o mais bonito do jogo. Ricardo Rodriguez bateu forte e seco de fora da área. Coleing, mal posicionado, demorou para ir na bola.

No segundo tempo, a Suíça diminuiu o ritmo e só voltou a mexer no placar aos 42 minutos, com Mario Gavranovic, após rebote do goleiro adversário.

No outro jogo do grupo, Geórgia e Dinamarca empataram sem gols. Favoritos, os dinamarqueses buscaram a vitória o tempo todo, mas falharam demais na finalizações. Ao verem o dia ruim do adversário, os georgianos se aventuraram no ataque nos minutos finais, mas não tiveram talento para assustar o gol de Kasper Schmeichel.

A próxima rodada do grupo será em outubro. No dia 12, jogam Geórgia x Irlanda e Dinamarca x Suíça. Dia 15, será a vez de Gibraltar x Geórgia e Suíça x Irlanda.

OUTROS JOGOS – Em outro jogo já encerrado neste domingo pelas Eliminatórias da Eurocopa, a Romênia derrotou Malta por 1 a 0, em casa, com gol do atacante George Puscas, aos dois minutos do segundo tempo, pelo Grupo F. A Armênia, por sua vez, também soube aproveitar o fator campo ao bater a Bósnia-Herzegovina por 4 a 2, pelo Grupo J.