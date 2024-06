Suíça elimina campeã Itália (2-0) e vai às quartas de final da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2024 - 17:52 Para compartilhar:

A Suíça se classificou para as quartas de final da Euro-2024 ao vencer e eliminar a Itália, atual campeã, por 2 a 0 na primeira partida das oitavas, neste sábado (29), em Berlim.

Os suíços avançam às quartas de final da competição europeia pela segunda vez consecutiva. O triunfo veio graças aos gols de Remo Freuler (aos 37 minutos) e Ruben Vargas (46′) e agora a Suíça aguarda o adversário para o duelo do dia 6 de julho. Ele virá do jogo entre Inglaterra e Eslováquia, que se enfrentam neste domingo em Gelsenkirchen.

“Enviamos uma mensagem forte esta tarde, com a nossa forma de jogar. Mostramos que podemos dominar e atacar. Vencemos sim, mas ainda por cima de um jeito bom, dominando todos os setores do jogo”, comemorou o técnico suíço Murat Yakin.

A outrora toda-poderosa Itália sofreu uma nova desilusão e confirma o seu lento declínio.

A Eurocopa conquistada em 2021 foi uma miragem no deserto da ‘Azzurra’, que sequer conseguiu se classificar para as duas últimas Copas do Mundo (2018 e 2022), e que agora encerra uma campanha muito discreta na Eurocopa.

“Eu sou o responsável pelo que aconteceu, fui eu quem escolheu os jogadores e o processo que preciso é aprender a conhecer melhor os jogadores”, disse o técnico da ‘Nazionale’, Luciano Spalletti.

Os italianos haviam caído no ‘Grupo da Morte’ e estrearam vencendo a Albânia, mas depois perderam para a Espanha e arrancaram um empate contra a Croácia (1-1), no oitavo minuto dos acréscimos, o que lhes permitiu terminar em segundo lugar e eliminou a seleção de Luka Modric.

– Aos 33 segundos –

Nas oitavas de final não houve milagre e a Itália voltou a acusar os problemas que vinha exibindo desde os primeiros jogos: falta de criatividade ofensiva e uma defesa hesitante, onde o talento do goleiro Gianluigi Donnarumma não foi suficiente desta vez.

O primeiro golpe veio depois de meia hora de jogo. Sozinho na altura da marca do pênalti, após um passe de Vargas, Freuler conseguiu dar um belo toque e disparou com a bola no ar para colocar os suíços na frente aos 37 minutos.

Uma jogada que revelou a mecânica de jogo dos suíços, que conseguiram uma sequência de 33 passes e uma posse de bola de um minuto e vinte e cinco segundos antes da abertura do placar.

Donnarumma evitou então um segundo gol pouco antes do intervalo, desviando um disparo de Fabian Rieder na trave esquerda de sua baliza (45’+1).

Depois de ser o autor da assistência para o primeiro gol, Vargas ampliou com um golaço, com um chute cruzado quase da entrada da área, fazendo 2 a 0 com apenas 33 segundos do segundo tempo (46′).

– Berlim, 18 anos depois –

A Itália esteve perto de voltar ao jogo quando Fabian Schär quase marcou de cabeça, aos 50 minutos.

Mas a tentativa de reação italiana foi tímida demais e os jogadores de Spalletti não encontraram uma maneira de lutar pela virada.

A 15 minutos do fim, Gianluca Scamacca mandou uma bola na trave, mas não era dia da Itália que lentamente foi se afundando no desânimo, rumo a uma dolorosa eliminação.

A despedida italiana aconteceu no Estádio Olímpico de Berlim, onde em 2006 a ‘Nazionale’ conquistou o último de seus quatro títulos mundiais.

A Suíça, que agora espera um adversário para o dia 6 de julho, em Düsseldorf, confirma a boa impressão que deixou na primeira fase, onde quase venceu a anfitriã Alemanha, antes de os donos da casa empatarem nos acréscimos.

