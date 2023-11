Suíça e Israel empatam (1-1) nas Eliminatórias da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 19:39 Para compartilhar:

Suíça e Israel empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado da 7ª rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, disputado em Felcsut, na Hungria.

A partida estava inicialmente prevista para meados de outubro, mas foi adiada e levada para a Pancho Arena de Felcsut pela Uefa após o ataque do grupo islamita Hamas contra Israel no dia 7 do mês passado.

Após o empate, a Suíça está agora empatada em pontos (16) com a Romênia, sua próxima adversária, na semana que vem, em confronto valendo a liderança do Grupo I.

Mas a seleção suíça pode ser líder já no sábado, quando enfrenta Kosovo.

Na Hungria, o meia do Augsburg Ruben Vargas abriu o placar de cabeça aos 36 minutos. No segundo tempo, Israel reagiu e criou várias chances, até o atacante do Granada Shon Weissman empatar nos minutos finais (88′).

A seleção israelense é a terceira colocada da chave, com 12 pontos.

