Suíça detecta cepa sul-africana e isola hotéis em St. Moritz

ROMA, 18 JAN (ANSA) – As autoridades sanitárias da Suíça colocaram dois hotéis em quarentena e fecharam todas as escolas de St. Moritz após a descoberta de um novo foco de disseminação do coronavírus Sars-CoV-2.

Segundo a emissora pública RSI, foram detectados 12 contágios pela variante sul-africana do vírus entre os funcionários dos dois hotéis, que fazem testagens constantes. Essa cepa possui uma capacidade maior de disseminação do que o Sars-CoV-2 original.

Outros funcionários e hóspedes dos hotéis foram submetidos a exames e aguardam os resultados. Quem testar negativo poderá voltar para casa, mas precisará concluir a quarentena em domicílio.

As autoridades locais ainda pretendem fazer exames por amostragem na população local. St. Moritz é um dos destinos de inverno mais famosos da Europa e fica a poucos quilômetros da fronteira italiana.

A Suíça foi criticada por governos da União Europeia no ano passado por manter abertas as estações de esqui do país, ao contrário de seus vizinhos. (ANSA).

Veja também