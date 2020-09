Suga é eleito líder de partido e deve suceder Abe no Japão

TÓQUIO, 14 SET (ANSA) – O atual chefe de Gabinete do governo japonês, Yoshihide Suga, foi eleito como novo líder do Partido Liberal Democrata (PLD) nesta segunda-feira (14) e deve ser o próximo primeiro-ministro do país, em votação que será realizada ainda nesta semana.

Suga, 71 anos, deve assumir o posto de Shinzo Abe, 65, que anunciou em agosto que iria renunciar ao cargo por motivos de saúde. O novo líder da sigla governista obteve 377 dos 535 votos disponíveis e derrotou o ex-ministro das Relações Exteriores Fumio Kishida e o ex-ministro da Defesa Shigeru Ishiba na disputa interna.

O político conseguiu amplo consenso entre os conservadores porque é apontado como “herdeiro natural” do plano macroeconômico de Abe, chamado de “Abenomics”, que prevê uma política monetária expansiva, o aumento da despesa pública e um programa de reformas estruturais com um aumento de investimentos também do setor privado.

A eleição formal do novo premier deve ocorrer em sessão extraordinária nesta terça-feira (15) ou, no máximo, na quarta-feira (16). Caso seja confirmado, Suga completará o mandato de Abe, até setembro de 2021, quando devem ocorrer novas eleições no Japão. (ANSA).

