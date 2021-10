Sufoco! Minnesota Vikings sofre, mas vence o Detroit Lions Vikings superou a derrota para o Cleveland Browns diante na rodada passada e se mantém vivo na divisão

O Minnesota Vikings sofreu mais do que o necessário, mas derrotou o Detroit Lions por 19 a 17, no U.S. Bank Stadium, valendo pela semana 5 da NFL. A vitória mantém os Vikings vivos na NFC North, enquanto o Detroit Lions colecionou a quinta derrota seguida na temporada.

O kicker Greg Joseph marcou quatro field goals – e errou um – para o Minnesota Vikings, que ainda viu Kirk Cousins lançar um touchdown para Alexander Mattison, um dos destaques da franquia com 25 corridas e 113 jardas terrestres, além de 40 jardas aéreas. Entretanto, um fumble de Mattison no último período acabou sendo recuperado pelos Lions, que viraram a partida faltando menos de um minuto para o final do jogo. Na base do desespero, Joseph conectou um FG de 54 jardas e garantiu o triunfo para os Vikings. Outro jogador do time da casa que teve desempenho brilhante foi Justin Jefferson, com sete recepções e 124 jardas.

Pelo Detroit Lions, Jared Goff teve desempenho ruim, conectando 18/29 passes, 154 jardas e uma interceptação, além de sofrer quatro sacks da defesa do Minnesota Vikings.

