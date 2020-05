Sufocado por pandemia, Guarani reduz salário de jogadores e funcionários

O Guarani não passou ileso aos impactos provocados pela pandemia do coronavírus e precisou se readequar à realidade financeira vivida no Brasil. Praticamente dois meses após a paralisação do futebol nacional, o conselho de administração do clube decidiu reduzir os salários dos atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Brinco de Ouro da Princesa.

Com queda das receitas, o Guarani, ainda sem oficializar, decidiu pelos cortes nos vencimentos em praticamente quatro escalas: suspensão de contrato, profissionais com redução da carga de trabalho e salário em 70%, corte de 25% em determinados segmentos e ao elenco principal.

A ação já está em vigor no Guarani e dura enquanto durar a pausa da modalidade esportiva – ainda não há data para reinício dos treinamentos.

Até mesmo antes da quarentena, o clube campineiro já vem sofrendo no âmbito financeiro. Apesar de ter anunciado dois novos patrocinadores – sendo um para o espaço master -, o clube de Campinas não contou com o lucro das bilheterias no Dérbi 196 e contra o São Paulo, jogo adiado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).