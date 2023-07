Suelen Gervasio rebate defesa de Vitão sobre possível paternidade: ‘Será resolvido na justiça’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 15:22 Compartilhe

Sulen Gervasio, grávida de Nina, que pode ser filha de Vitão, voltou a expor o cantor. Após o artista rebater a acusação de ausência na gestação da modelo, ela pontuou que a possível paternidade será resolvida na justiça e, ainda, acusou o irmão, o ator Rafael Zullu, de vender a notícia sobre sua gravidez.

“Eu poderia vir falar muitas coisas aqui e até mostrar para acabar com a graça de uma pessoa mal resolvida com a intenção de limpar uma imagem de uma vez por todas em cima de notícia de paternidade. Tudo será resolvido na justiça! Lá nós veremos, se não for a justiça do homem, será pela justiça de Deus”, começou Suelen, referindo-se ao cantor.

Segundo a modelo, seguirá cuidando de sua gravidez. “Não será um homem que fará do momento mais incrível da minha vida virar um circo, igual é a vida dele. Esse discurso de respeito que você tem com a minha filha, seus fãs, mulheres e mães, morreram nos seus próprios dizeres. Você não respeita a minha filha em NADA. E foi como eu disse, não adianta ir mídia soltar notinha e no privado você agir diferente. PODRE”, completou.

No Twitter, Suelen declarou que Rafael Zullu vendeu a notícia sobre sua gravidez e disse que Vitão a confirmou sem sua autorização. “Se ele tivesse cuidado com a minha filha, ELE jamais afirmaria algo existindo uma dúvida! Mas o que ele fez? Afirmou! Por quê? Pensou nele”, criticou a modelo.

•Meu irmão vendeu a notícia

• Victor foi lá e confirmou sem a minha autorização

• a avó dele comentou no meu vídeo ( não deve saber ler)

• um garoto que fiquei cisma que é pai e se recusa até em fazer contagem no calendário para ver o tempo — A Gervásio (@asuelengervasio) July 5, 2023

