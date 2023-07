Suelen Gervasio invade e destrói estúdio de possível pai de sua filha, afirma colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2023 - 6:43 Compartilhe

Suelen Gervasio voltou a se envolver em polêmica nesta sexta-feira, 21. A modelo, que pode estar grávida do cantor Vitão ou do produtor Matuto, se revoltou após os homens se unirem para reconhecer a paternidade de sua bebê na quinta, 20, e destruiu o estúdio musical de Matuto.

Isso porque, após o pronunciamento conjunto dos músicos, a modelo relatou estar recebendo mensagens de ódio contra ela e a pequena Nina, que ainda está no útero.

Em vídeo obtido com exclusividade pelo jornalista Leo Dias, é possível ver imagens do local completamente depredado, com perda total dos equipamentos.

“É com extremo lamento e pesar que as famílias de Victor e Vinícius comunicam a invasão e total depredação do estúdio de Vinícius no Rio de Janeiro, por Suelen Gervásio”, confirmou a equipe do produtor, em nota ao portal Leo Dias. O comunicado ainda informa que, no momento do ataque de fúria da modelo, a namorada de um parceiro de trabalho de Matuto estava presente no local, mas se escondeu em um quarto.

A equipe dos músicos também confirmou o registro de um Boletim de Ocorrência contra Suelen.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias