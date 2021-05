Suedzucker aponta otimismo para novo ano diante de mercado de açúcar mais forte na UE

HAMBURGO (Reuters) – A Suedzucker, maior produtora de açúcar da Europa, deu uma perspectiva otimista para seu novo ano financeiro, com um mercado de açúcar da União Europeia mais forte que traz expectativa de melhorar seu desempenho.

A companhia divulgou uma nova previsão de lucro operacional do grupo para o seu ano fiscal de 2021/22, começando em 1º de março, entre 300 milhões e 400 milhões de euros.

Um mercado de açúcar mais positivo é esperado para a União Europeia este ano, disse o CEO, Niels Poerksen, a repórteres.

Com os países saindo dos “lockdowns” devido ao coronavírus, a expectativa é de aumento na demanda de açúcar, com varejo e o setor de hospedagem retomando suas atividades, afirmou o CEO. A expectativa é que a UE deve continuar a ser uma importadora líquida de açúcar.

Suedzucker estima que o resultado do setor açucareiro de 2021/22 ficará entre o ponto de equilíbrio e um lucro operacional de 100 milhões de euros.

“A melhora foi impulsionada principalmente por maiores receitas de vendas de açúcar, devido aos aumentos de preços no início de 2019/20 e 2020/21”, afirmou a empresa.

Os futuros do açúcar atingiram uma máxima de quase quatro anos em fevereiro, impulsionados pelo aperto no fornecimento de curto prazo, e permaneceram apoiados em maio em meio à alta nos preços do etanol e às preocupações com a safra de cana-de-açúcar do Brasil.

(Reportagem de Michael Hogan)

