Suécia x Noruega: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Nations League Seleções entram em campo neste domingo pela segunda rodada da competição

Neste domingo, Suécia e Noruega se enfrentam pela segunda rodada do Grupo H da Nations League. Ambas as seleções chegam com moral por terem vencido na primeira rodada da competição. O confronto, no Friends Stadium, está marcado para às 15h45.





CRAQUE EM CAMPO

Considerado um dos melhores atacantes do mundo atualmente, Haaland é a esperança de gols no jogo. O jogador defende a Noruega e já marcou na estreia da competição, contra a Sérvia.

PRIMEIRA RODADA

Na estreia da Nations League, ambas as equipes venceram. A Suécia bateu a Eslovênia por 2 a 0, enquanto a Noruega venceu a Sérvia por 1 a 0. As duas seleções lideram o Grupo H.

FICHA TÉCNICA

Suécia x Noruega

Data e horário: 05/06/2022, às 15h45

Local: Friends Stadium, em Solna (SUE)

Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



SUÉCIA (Técnico: Jan Andersson)

Olsen; Andersson, Starfelt (Lindelof), Nilsson, Augustisson; Ohlsson, Karlstrom, Forsberg; Kulusevski, Isak, Claesson (Quaison).

NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)

Nyland; Pedersen, Strandberg, Oestigaard, Meling; Aursnes; Elyounoussi, Odegaard, Berge, King; Haaland.

