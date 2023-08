AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/08/2023 - 7:14 Compartilhe

A Suécia conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo feminina ao derrotar a co-anfitriã Austrália por 2 a 0, em Brisbane, neste sábado, 19.

As suecas venceram com gols de Fridolina Rolfo de pênalti aos 30 minutos e de Kosovare Asllani no segundo tempo (62′), ficando com o terceiro lugar no Mundial pela quarta vez em sua história após os torneios de 1991, 2011 e 2019.

