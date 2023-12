Suécia recebe primeiro ‘sim’ da Turquia para entrar na Otan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2023 - 15:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 26 DEZ (ANSA) – A Comissão de Relações Exteriores do Parlamento da Turquia aprovou nesta terça-feira (26) a candidatura da Suécia para entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A informação foi confirmada por Utku Cakirozer, um legislador da oposição, em entrevista à agência AFP.

Desta forma, o país escandinavo retirou mais um obstáculo para sua entrada na aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

Com o sinal verde recebido de Ancara, a candidatura sueca precisará ser examinada pelo Parlamento, onde a aliança do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, detém a maioria dos assentos.

O posicionamento do líder em relação ao tema passou por uma reviravolta em 2023, já que ele havia sugerido que a Suécia só poderia entrar na Otan após seu país ser aceito na União Europeia. Além disso, Erdogan travava o acordo desde 2022 devido a uma série de preocupações. (ANSA).

