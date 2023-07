Suécia goleia Itália e se classifica às oitavas da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 8:16 Compartilhe

A Suécia, atual vice-campeã olímpica, se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina após vencer a Itália por 5 a 0 neste sábado, em Wellington (Nova Zelândia), com dois gols da zagueira Amanda Ilestedt.

As suecas resolveram o jogo em sete minutos, no final do primeiro tempo: uma cabeçada de Ilestedt após um escanteio (39′) e depois graças a Fridolina Rolfö (44′) e Stina Blackstenius (45’+1).

Na segunda etapa, Ilestedt marcou outra vez de cabeça em novo escanteio (50′) e, no final do duelo, a atacante Rebecca Blomkvist fechou a goleada (90’+5).

Com esta vitória, a Suécia garantiu o primeiro lugar do Grupo G do Mundial feminino.

