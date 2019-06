Suécia elimina campeã olímpica Alemanha e vai às semis da Copa do Mundo

A Suécia surpreendeu ao derrotar neste sábado por 2 a 1 a Alemanha, uma das grandes favoritas ao título, e se classificou às semifinais da Copa do Mundo de futebol feminino, carimbando ao mesmo tempo uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Em jogo disputado em Rennes, no noroeste da França, as suecas acabaram com 24 anos de decepções diante das alemães em grandes competições. A Suécia enfrentará na próxima quarta-feira em Lyon a Holanda, que mais cedo se classificou ao vencer por 2 a 0 a Itália.

Já se sabia desde a vitória dos Estados Unidos sobre a França (2-1), na sexta-feira, que o vencedor do duelo entre Suécia e Alemanha jogaria as Olimpíadas de Tóquio-2020, nas quais as alemães não poderão defender seu título conquistado no Rio-2016.

As escandinavas conseguiram colocar em prática um ótimo plano de jogo, com uma defesa sólida e apostando em rápidos contra-ataques, que levaram muito perigo.

Sem a estrela Dzsenifer Marozsan no início do jogo -só entrou em campo após o intervalo-, a Alemanha dominou a posse de bola, mas com pouca criatividade, embora tenha conseguido abrir o placar com Lina Magull aos 16 minutos de jogo.

Apesar de ficarem atrás no placar, as suecas não se afobaram e seguiram levando muito perigo ao gol da Alemanha.

Com Kosovare Asllani, craque do time, rendendo abaixo de seu alto nível habitual, a meia Fridolina Rolfo assumiu a responsabilidade e foi a principal maestra do jogo sueco.

E, pouco após sofrer um gol, a Suécia foi buscar o empate com Sofia Jakobsson, aproveitando um rápido contra-ataque e vencendo a goleira alemã Almuth Schult no mano a mano.

Logo após o intervalo, a Suécia manteve a postura dos primeiros 45 minutos e virou a partida na primeira oportunidade com Stina Blackstenius, após ficar com o rebote da goleira alemã dentro da pequena área.

Esta será apenas a terceira vez em que a Alemanha não alcança as semifinais da Copa do Mundo de futebol feminino, enquanto que as suecas se aproximaram de chegar a uma segunda final em sua história. Em 2003, foram derrotadas na grande decisão justamente pela Alemanha.

