Suécia e Ucrânia vencem pelas eliminatórias para a Copa do Mundo

A Suécia conquistou uma vitória confortável em casa diante do Kosovo por 3 a 0, neste sábado, pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo de 2022.

Com este resultado, os suecos seguem na segunda posição do Grupo B com 12 pontos, um atrás da líder Espanha e com uma partida a menos. Os espanhóis não entram em campo nesta série de jogos desta semana pela eliminatórias por estarem na final da Liga das Nações, onde enfrentam a França neste domingo.

Em terceiro na chave, a Grécia bateu a última colocada Geórgia fora de casa por 2 a 0, com os dois gols marcados nos acréscimos finais. Agora os gregos têm 9 unidades em cinco partidas, enquanto o Kosovo é o 4º, com 4.

Pelo Grupo D, a vice-líder Ucrânia alcançou uma vitória por 2 a 1 sobre a Finlândia (4ª), e assim segue na luta acirrada que tem com a Bósnia (3ª, que derrotou o lanterna Cazaquistão por 2 a 0) e os finlandeses pelo segundo lugar da chave, liderada pelos franceses, atuais campeões mundiais.

Pelo C, cujo primeiro lugar é da Itália, a lanterma Lituânia (5ª) finalmente conseguiu conquistar seus primeiros pontos ao derrotar por 3 a 1 a Bulgária (4ª).

Quem também venceu pela primeira vez nesta edição das eliminatórias, depois de dois empates foi a Irlanda, que bateu por por 3 a 0 o Azerbaijão (5º), pelo Grupo A, liderado por Portugal.

Nas eliminatórias da Europa, os dez primeiros colocados de cada chave garantem vaga direta no Mundial do Catar. Já os dez segundos colocados mais os dois melhores classificados da fase de grupos da Liga das Nações, que não ficaram em primeiro ou segundo nas eliminatórias, disputam um torneio mata-mata por três vagas na próxima Copa do Mundo.

– Jogos e resultados das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022:

Sábado

. GRUPO A

Azerbaijão 0

Irlanda 3 – Robinson (7, 39), Ogbene (90)

(15h45) Luxemburgo – Sérvia







Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Portugal 13 5 4 1 0 11 4

2. Sérvia 11 5 3 2 0 12 7

3. Luxemburgo 6 4 2 0 2 5 8

4. Irlanda 5 6 1 2 3 8 8

5. Azerbaijão 1 6 0 1 5 3 12

. GRUPO B

Georgia 0

Grecia 2 – Bakasetas (90, de pênalti), Pelkas (90+5)

Suécia 3 – Forsberg (29, de pênalti), Isak (62), Quaison (79)

Kosovo 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Espanha 13 6 4 1 1 13 5

2. Suécia 12 5 4 0 1 10 3

3. Grécia 9 5 2 3 0 7 4

4. Kosovo 4 6 1 1 4 3 12

5. Geórgia 1 6 0 1 5 2 11

. GRUPO C

Lituânia 3 – Lasickas (18), Cernych (82, 84)

Bulgária 1 – Despodov (64)

(15h45) Suíça – Irlanda del Norte

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Itália 14 6 4 2 0 12 1

2. Suíça 8 4 2 2 0 4 1

3. Irlanda do Norte 5 4 1 2 1 4 3

4. Bulgária 5 6 1 2 3 4 9

5. Lituânia 3 6 1 0 5 4 14

. GRUPO D

Cazaquistão 0

Bósnia 2 – Prevljak (25, 66)

Finlândia 1 – Pukki (29)

Ucrânia 2 – Yarmolenko (4), Yaremchuk (34)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. França 12 6 3 3 0 8 3

2. Ucrânia 8 6 1 5 0 8 7

3. Bósnia 6 5 1 3 1 7 6

4. Finlândia 5 5 1 2 2 5 7

5. Cazaquistão 3 6 0 3 3 5 10

. GRUPO F

Escócia 3 – McGinn (30), Dykes (57), McTominay (90+4)

Israel 2 – Zahavi (5), Dabbur (32)

(15h45) Moldávia – Dinamarca

Ilhas Faroe – áustria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Dinamarca 18 6 6 0 0 22 0

2. Escócia 14 7 4 2 1 12 7

3. Israel 10 7 3 1 3 16 14

4. Áustria 7 6 2 1 3 9 13

5. Ilhas Faroe 4 6 1 1 4 4 14

6. Moldávia 1 6 0 1 5 3 18

. GRUPO I

(15h45) Andorra – Inglaterra

Hungria – Albania

Polônia – San Marino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Inglaterra 16 6 5 1 0 18 2

2. Albânia 12 6 4 0 2 10 6

3. Polônia 11 6 3 2 1 19 8

4. Hungria 10 6 3 1 2 12 10

5. Andorra 3 6 1 0 5 4 14

6. San Marino 0 6 0 0 6 1 24

