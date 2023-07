Suécia e Holanda sofrem, mas vencem; França empata com a Jamaica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 9:39 Compartilhe

A madrugada e manhã deste domingo foram marcadas por jogos da Copa do Mundo de 2023 onde as seleções favoritas penaram. A Suécia e a Holanda sofreram, mas bateram África do Sul e Portugal, respectivamente. Já a França bem que tentou, mas acabou amargando um empate contra a Jamaica.

A Suécia sofreu para confirmar o favoritismo contra a África do Sul em partida válida pelo Grupo G. A seleção europeia chegou a sair atrás do placar, com gol de Magaia, mas reagiu na etapa final do segundo tempo e conseguiu a virada, por 2 a 1, com dois gols de cabeça, marcados por Rolfo e Ilestedt. Com a vitória, assumiram a liderança provisória do Grupo G.

Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a Holanda sofreu para vencer Portugal. Em jogo válido pelo Grupo E, a equipe dos Países Baixos venceu por 1 a 0 com gol de Van Der Gragt. Com isso, assumiram a vice-liderança do Grupo E. Na próxima partida, a equipe holandesa enfrenta os Estados Unidos, que está em primeiro lugar por conta do saldo de gols.

A madrugada do dia 23 foi histórica para a seleção jamaicana. Ao empatar com a França por 0 a 0 em jogo válido pelo Grupo F, as africanas conquistaram o primeiro ponto do país na história dos Mundiais.

Com o empate, um cenário positivo se desenha para o Brasil. Caso confirme o favoritismo contra o Panamá, a seleção brasileira ocupará a liderança isolada do seu grupo.

