Suécia e Holanda avançam às quartas de final da Eurocopa feminina

Suécia e Holanda se classificaram para as quartas de final da Eurocopa feminina depois de terminarem neste domingo na primeira e segunda posição do grupo C do torneio continental.

Graças à goleada de 5 a 0 sobre Portugal, a Suécia terminou em primeiro lugar empatada em 7 pontos com a Holanda mas com melhor saldo de gols (+6 contra +4), depois que as holandesas venceram a Suíça por 4 a 1.

Sem poder contar com uma de suas estrelas, a atacante Viviane Miedema, as jogadoras treinadas por Mark Parsons lutaram para vencer muito mais do que o placar indicou, já que faltando pouco mais de cinco minutos o jogo estava empatado em 1 a 1.

As suíças abriram o placar com um gol de Stefanie van der Gragt no início do segundo tempo (49) e, embora as holandesas tenham empatado rapidamente com um gol contra de Géraldine Reuteler (53), só conseguiram garantir a vitória nos últimos minutos com gols de Romée Leuchter (84 e 89) e Victoria Pelova (90+4).

Muito mais confortável foi o triunfo das suecas num jogo em que praticamente garantiram os 3 pontos antes do intervalo com uma dobradinha de Filippa Angeldal (21 e 45) e um gol contra da portuguesa Carole Costa (45+7).

Muito superiores nas bolas paradas, as suecas completaram o marcador na segunda etapa com gols da ex-jogadora do Real Madrid Kosovare Asllani, eleita a melhor da partida, (54, de pênalti), e Stina Blackstinius nos acréscimos (90+1).

“Ficamos aguardando o fim do outro jogo e quando vimos o placar final de 4 a 1 ficamos satisfeitos com a forma como vencemos o grupo”, comemorou o técnico sueco Peter Gerhardsson.

“Este é apenas o começo para nós, agora esperamos focar nas quartas de final”, acrescentou Alexandra Jonson.

– Holanda-França nas quartas de final –

Nas quartas de final, a Holanda, atual campeã continental, enfrentará no sábado, dia 23 de julho, em Rotherham, a França, que já garantiu a primeira colocação do grupo D, enquanto as suecas terão que aguardar a resolução da chave nesta segunda-feira.

A França (que tem 6 pontos) jogará contra a Islândia (segunda colocada com 2 pontos), que depende de si, enquanto no outro jogo se enfrentam Bélgica e Itália, ambas com 1 ponto, mas com chances de classificação. Para isso precisam vencer e torcer para que as islandesas não derrotem as francesas.

“Acho que elas não queriam nos enfrentar. Perdemos na última vez em que nos encontramos (3-1 em fevereiro passado), mas dissemos a nós mesmos que da próxima vez seria melhor para nós”, disse o técnico holandês Parsons antes das quartas de final contra a França.

O jogo das quartas de final das suecas é o único ainda não definido. Além da França-Holanda, os dois primeiros duelos foram definidos no sábado: a anfitriã Inglaterra vai jogar contra a Espanha na próxima quarta-feira e um dia depois Alemanha e Áustria se enfrentarão.

