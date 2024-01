Suécia e Finlândia registram temperaturas de -40º C

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 02/01/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Onda de frio extremo atinge norte da Europa gerando transtornos e caos em boa parte da Escandinávia. Meteorologistas alertam que temperaturas devem cair ainda mais.A Finlândia e a Suécia registraram nesta terça-feira (02/12) as temperaturas mais frias no atual inverno na região, com os termômetros marcando abaixo de -40º C, enquanto uma forte onda de frio assola a região nórdica no extremo norte da Europa.

O frio e a neve prejudicaram os transportes em toda a região, assim como na Noruega, onde uma das principais rodovias do país teve de ser fechada. Várias empresas que operam as balsas que vão do sul na Noruega até a Dinamarca, cruzando o estreito de Skagerrak, no Mar Báltico, cancelaram as travessias devido ao mau tempo.

A Suécia observou temperaturas abaixo de -40º C pela primeira vez desde 2021. No pequeno vilarejo de sueco de Nikkaluokta, habitado por membros da etnia Sami, foram registrados na manhã desta terça-feira -41,6º C.

"É a temperatura mais fria que tivemos até agora neste inverno, e ainda continuará a fazer bastante frio no norte", disse o meteorologista da emissora sueca SVT Nils Holmqvist.

Na cidade de Umea, no noroeste sueco, as temperaturas atingiram os níveis mais baixos em 12 anos.

Todos os trens de passageiros que circulam ao norte de Umea foram suspensos até a quinta-feira devido ao alto risco de segurança gerado pelo frio extremo. O serviço ferroviário do país relatou problemas no tráfego de trens em toda a região do Ártico.

Mais frio pela frente

O Instituto Meteorológico e Hídrico da Suécia (SMHI) registrou temperaturas de -30º C em vários locais no norte do país e alertou para neve e ventos fortes nas regiões central e sul a partir das primeiras horas desta quarta-feira.

Segundo o SMHI, uma área de alta pressão transporta o ar extremamente frio até o nordeste sueco e o norte da Finlândia.

A temperatura mais baixa deste século na Suécia foi registrada na cidade de Storbo em fevereiro de 2001, com -44º C.

Na vizinha Finlândia, a temperatura mais baixa deste inverno até agora foi observada na cidade de Ylivieska no nordeste do país, com -37,8º C na manhã desta terça-feira.

Para o resto da semana, estão previstas temperaturas de -40º C em várias partes do país. A capital, Helsinki, deverá ter entre -15º C e -20º C.

rc (AP, DPA)

