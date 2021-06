Suécia derrota Eslováquia e consegue primeira vitória na Eurocopa Após fraco primeiro tempo, equipe sueca foi liderada por Isak, Forsberg marcou o único gol do confronto de pênalti e Grupo E promete emoção até o final

A Suécia conquistou sua primeira vitória na Eurocopa diante da Eslováquia por 1 a 0 com gol de Forsberg de pênalti. Com o resultado, o time de Dan Andersson chega a sua primeira vitóia no torneio, ultrapassa o rival desta sexta-feira e encaminha uma classificação para as oitavas de final.

MUITO FRACO

O primeiro tempo entre Suécia e Eslováquia foi muito fraco do ponto de vista técnico e terminou empatado por 0 a 0. As duas equipes mostraram pouquíssima criatividade e a única finalização em direção ao gol saiu dos pés de Larsson aos 3 minutos para defesa tranquila de Dúbravka.

> Veja a tabela da Eurocopa



PRESSÃO SUECA

Aos 13, Augustinsson teve a melhor chance da partida ao receber cruzamento do lado direito e cabecear no contrapé de Dúbravka para ótima defesa do eslovaco. No escanteio, Danielsson mandou de cabeça pela linha de fundo. Aos 16, Isak recebeu passe na entrada da área e finalizou com desvio da zaga e a bola passou raspando a trave.

ALÍVIO

Aos 25, o centroavante sueco fez ótima jogada individual, invadiu a área e finalizou para boa defesa do arqueiro adversário. Aos 31 minutos, Forsberg abriu o placar para a Suécia de pênalti e acabou com a seca da equipe que não marcava um gol na Eurocopa desde 2012.

E MAIS:

Veja também