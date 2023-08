Suécia aumenta nível de alerta terrorista após queima de Alcorão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/08/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 17 AGO (ANSA) – A polícia sueca aumentou o nível de alerta por “ameaça terrorista” no país de 3 para 4, em uma escala que o máximo é 5, informou o Serviço de Segurança (Säpo) nesta quinta-feira (17).

A decisão foi tomada em meio aos temores com a revolta causada no exterior após as queimas de cópias do Alcorão, que levaram ao aumento de ameaças terroristas no país e na Dinamarca.

“Precisamos aumentar o nível de alerta, mas não devemos nos deixar intimidar por ameaças terroristas”, declarou o ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billstrom.

De acordo com a diretor-geral do Serviço de Segurança do país, Charlotte von Essen, a medida, no entanto, “não está ligada a nenhum evento específico, mas deve ser considerada em uma perspectiva estratégica de um período a longo prazo”.

“A ameaça representada pela Suécia mudou gradualmente e a ameaça de ataque representada por atores islâmicos violentos aumentou no ano passado”, enfatizou ela.

Von Essen ressaltou ainda que “é legítimo que ataques terroristas sejam considerados um alvo prioritário” e, segundo a avaliação das autoridades, “essa ameaça permanecerá por muito tempo”.

O nível de alerta passará de elevado (3) para alto (4) em uma escala de cinco níveis e pretende ser uma mensagem a toda a sociedade sueca para tomar medidas para reduzir o risco de atentados.

Nos últimos meses, o país nórdico tem sido durante alvo de críticas após registrar atos de profanação do Alcorão, com queimas do livro sagrado diante do Parlamento em Estocolmo e em frente à uma mesquita.

Esta é a primeira vez em sete anos que a Suécia aumenta o nível de alerta, que está “elevado” desde o outono de 2010 e só aumentou por um curto período de tempo, entre 18 de novembro de 2015 e 2 de março de 2016, na época dos piores ataques do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Europa. (ANSA).

