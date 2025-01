Sucuri grávida é atropelada e ejeta dezenas de filhotes em rodovia de Mato Grosso

Uma sucuri-verde grávida foi atropelada na rodovia MT-338, em Porto dos Gaúchos (MT) – cidade localizada a cerca de 650 quilômetros de Cuiabá (MT) – e ejetou dezenas de filhotes no asfalto com o impacto. As imagens da cena foram compartilhadas nas redes sociais nesta segunda-feira, 6.

De acordo com o pescador e youtuber Ederson Negri, conhecido como Eder Fisherman, o vídeo foi enviado por um amigo que passava pela rodovia. “Coitada da sucuri”, escreveu. Nas imagens, é possível ver o animal com várias lesões e dezenas de filhotes ao lado do corpo.

Segundo Henrique Abrahão Chaves, biólogo especialista em serpentes que analisou a gravação, os filhotes morreram por não estarem prontos para nascer. “É um registro importante para mostrar os problemas que nós temos com as rodovias e o método de reprodução desses animais”, pontuou.

As sucuris são ovovivíparas, ou seja, os filhotes se desenvolvem dentro de ovos no corpo da mãe e nascem já formados. A gestação dura cerca de sete meses e os animais podem dar à luz de 20 a 40 filhotes por ninhada, que já nascem independentes e se alimentam por conta própria.