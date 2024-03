Sucuri gigante é encontrada morta em Bonito; animal viralizou após nadar ao lado de biólogo holandês

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/03/2024 - 16:05 Para compartilhar:

A sucuri conhecida como “Ana Júlia”, de quase sete metros, foi encontrada morta nas margens do rio Formoso, em Bonito (MS), município que fica a cerca de 260 quilômetros da capital sul-mato-grossense, durante o domingo, 24. A serpente é a mesma que viralizou após aparecer em um vídeo com um biólogo holandês nadando ao seu lado.

A informação foi divulgada por Cristian Dimitrius, fotógrafo que acompanhava “Ana Júlia” há dez anos. O espécime teria sido encontrado boiando no rio Formoso com marcas de tiros. “Sinto que perdi uma amiga, um membro da família”, declarou o homem em postagem no Instagram.

+ GO: sucuri de quatro metros tomando sol surpreende turista

+ Biólogo desmente holandês que afirmou ter nadado com cobra de quase oito metros na Amazônia

Em contato com a IstoÉ, a Prefeitura de Bonito informou que manifesta total repúdio pelo ocorrido com a sucuri. “Essa atitude pessoal, de alguém que cometa um ato como este, é totalmente desprezível e vai contra tudo que a gente trabalha em prol do meio ambiente”, afirmou a administração do município por meio de nota.

A Prefeitura ainda relatou que a Sema (Secretaria do Meio Ambiente) do município auxiliará as autoridades no que for preciso. As forças de segurança foram ao local em que a sucuri foi encontrada morta e, por conta de não ser possível determinar as causas do óbito, a Polícia Civil foi acionada para realizar perícia.

A administração do município acrescentou que os procedimentos devem ser conduzidos nesta terça-feira, 26.

“Estou tão triste e com tanta raiva ao mesmo tempo”, escreveu Freek Vonk, biólogo holandês que nadou ao lado da sucuri. “Pelo que sabemos, ela era super saudável e estava no auge da sua vida”, concluiu o homem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias